آشلي يونغ القائد الجديد لفريق مانشستر يونايتد

آشلي يونغ القائد الجديد لفريق مانشستر يونايتد
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بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف أولي غونار سولشاير، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد الإنكليزي، عن قائد الفريق في الموسم الجديد 2019-20 .وأكد سولشاير أن المخضرم آشلي يونغ، سيكون قائد الفريق الأول فى الموسم الجديد 2019-20 بعد رحيل الإكوادوري أنطونيو فالنسيا، وسيكون الإسباني دي خيا هو القائد الثاني.وأضاف المدرب النرويجي “من الواضح أن ديفيد هو التالي في القيادة، لكن عندما يكون يونغ على أرض الملعب، سيحمل شارة القيادة”.وكان دي خيا قد ارتدى شارة قيادة مانشستر يونايتد خلال مباراة ميلان، رغم مشاركة يونغ في الشوط الثاني من المباراة في الكأس الدولية للأبطال.جدير بالذكر يونغ هو أحد أقدم لاعبي الفريق الحاليين حيث انتقل إلى أولد ترافورد من أستون فيلا في صيف عام 2011 .

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