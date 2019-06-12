آغا يطالب بضم سنجار إلى الإقليم

آغا يطالب بضم سنجار إلى الإقليم
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بغداد/شبكة أخبار العراق- طالب قائممقام قضاء سنجار محما خليل علي اغا، الأربعاء، رئيس حكومة الاقليم المكلف مسرور بارزاني، بتحويل قضاء سنجار الى محافظة.وقال في رسالة تهنئة قدمها لمسرور، بمناسبة تكليفه برئاسة حكومة الاقليم، ان “مسرور بارزاني، يمثل الجيل الثالث من عائلة بارزاني الخالدة، وهو قادر على تحقيق تطلعات وآمال الشعب الكردي، واستقرار اقليم كردستان وتحقيق الرفاهية له”.واضاف، ان “مسرور يعرف بدبلوماسيته العالية، وعلاقاته الممتازة مع الحكومة العراقية الاتحادية، حيث سيكون من اكثر الداعمين لها في تحقيق اهدافها من اجل مصلحة الشعب العراقي عامة والشعب الكردي خاصة”.وتابع، “سيعمل مسرور على ملفات في غاية الاهمية مع حكومة بغداد، وخاصة المتعلقة بالمواد الدستورية، مثل المادة 140، فضلا عن عمله باستقرار الامن في كردستان”.

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