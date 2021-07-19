آلية الدخول الجماهيري إلى ملعب الشعب لحضور نهائي كأس العراق توضحها اللجنة المشرفة على البطولة

آلية الدخول الجماهيري إلى ملعب الشعب لحضور نهائي كأس العراق توضحها اللجنة المشرفة على البطولة
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أوضحت اللجنة المشرفة على تنظيم نهائي كاس العراق بين ناديي القوة الجوية والزوراء الذي سيقام اليوم الاثنين على ملعب الشعب الدولي ، الية دخول الجماهير بعدد محدود الى الملعب لضمان اقصى درجات الأمان، ويشمل الدخول الجمهور ممن حصل على لقاح مسجل رسميا ضد الوباء . وقال الناطق الاعلامي بإسم الوزارة الدكتور موفق عبد الوهاب، في بيان ، ان “الدخول الى الملعب سيبدأ من الساعة الخامسة عصراً وينتهي عند الساعة الثامنة مساء، ولن يسمح لدخول أي فرد بعد هذا التوقيت ويتم اغلاق البوابات بصورة تامة” ، موضحاً ان “الطرق السالكة للدخول الى بوابات الملعب ستكون من ثلاثة منافذ فقط لأجل ضمان الانسيابية والمتابعة، المنفذ الأول سيكون من مدينة العاب بغداد مرورا بوزارة الشباب إلى ملعب الشعب، والثاني باتجاه حي زيونة،  والثالث من ساحة الاندلس باتجاه الملعب وفي كل منفذ ستكون هناك نقطة سيطرة وتدقيق للوافدين وفحص البطاقات الالكترونية ، مشيرا ان دخول كبار الضيوف والمدعوين ودخول الفريقين سيكون من بوابة الملعب الرئيسية ، اما دخول الجمهور فسيكون من البوابات المقابلة لقاعة الشعب المغلقة وسيتم بعد ذلك توجيههم للدخول حسب ارقام البطاقات بالنسبة للمقصورة او الجوانب الاخرى” . وأهاب “عبد الوهاب” بالجماهير العراقية الاصيلة من جمهور الفريقين ان يكونوا خير عون للجنة المنظمة في عكس صورة حضارية مشرقة عن عراقنا الغالي، والرياضة فيه، ما يعكس أثراً إيجابياً على مساعي العراق لإستضافة البطولات الدولية.

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