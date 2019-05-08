آل حيدر:رئاسة لجنة الأمن النيابية حسمت لنا

بغداد/شبكة أخبار العراق- رد رئيس لجنة الامن والدفاع في البرلمان محمد رضا ال حيدر، الاربعاء 8 ايار 2019، على اعتراض قوى سياسية ومن بينها كتلة صادقون التابعة لحركة عصائب اهل الحق، على اعتباره رئيسا للجنة بعد تصويت جرى داخلها.وقال ال حيدر في حديث صحفي، إن، “رئاسة لجنة الامن والدفاع حسمت (لنا) ولا يوجد خلاف على ذلك، ولا يمكن اعادة عملية التصويت وإجراء انتخابات جديدة نهائياً”.وأكد العضو في كتلة سائرون إن، “كتلتا صادقون ودولة القانون كانتا تريدان رئاسة اللجنة باعتبار أن هناك وزارات امنية قد تحسم لصالح الفتح والبناء وهناك من لا يريد ان تتم مراقبتها نيابياً”.وتساءل ال حيدر، “كيف يمكن محاربة الفساد ومراقبة العمل الحكومي اذا كان الاخرون يفكرون بهذه الطريقة”.وكان عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية عدنان الاسدي، الثلاثاء 8 ايار 2019، أكد ان رئاسة اللجنة لم تحسم بشكل قانوني حتى الان لمرشح ائتلاف سائرون محمد رضا حيدر.واوضح الاسدي عبر تغريدة على حسابه بموقع “تويتر” “نود ان نبين ان موضوع رئاسة لجنة الامن والدفاع لم يحسم حتى الان وان نتائج الانتخابات بين المرشحين النائب محمد رضا حيدر والنائب عدنان فيحان لانه لم يحصل أياً منهما على النصف +واحد والبالغ 13 من اصل 23 عضوا في اللجنة”.وأضاف: “وستكون هناك جولة او جولات اخرى لحين الحسم بينهما وفق القانون”.