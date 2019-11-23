آل خليفة:إيران لاتهتم بمصالح العراق

بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال وزير الخارجية البحريني، خالد بن أحمد آل خليفة، السبت (23 تشرين الثاني 2019)، إن إيران لا تهتم بمصالح الشعب العراقي بل بمصالحها الخاصة.

وذكر آل خليفة في تصريح صحفي، أن “إيران تحاول الحفاظ على مصالحها في العراق، ولا تعنيها مصالح الشعب العراقي أي شيء”، مبينا أن “دول مجلس التعاون الخليجي ومصر والأردن ستلعب دورا أساسيا في الحفاظ على أمن المنطقة”.

وأضاف، أن “إيران تتدخل في لبنان أدى إلى شلل البلد من خلال ميليشيات حزب الله”.