أئتلاف العبادي:الأحزاب غير مهتمة بمطالب المتظاهرين

أئتلاف العبادي:الأحزاب غير مهتمة بمطالب المتظاهرين
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- بينت النائب عن ائتلاف النصر ندى شاكر جودت، الاحد، ان بعض الاحزاب تضغط باتجاه استبدال رئيس الوزراء عادل عبد المهدي لكنها لم تتفق بعد على شخصية معنية لهذا المنصب، مبينة ان تلك الاحزاب مازالت “تتعارك” على المناصب ولم تتفق بعد على شخصية بديلة لعبد المهدي.وقالت جودت في تصريج  صحفي، ان “هناك مجموعة من الكتل السياسية هيمنة على المشهد العراقي واوصلت العراق الى الوضع الراهن”.واضاف ان “الاحزاب السياسية تضغط باتجاه استبدال عبد المهدي في حين ان تلك الاحزاب لن تتفق على شخصية معينة لان معظمها تبحث عن شخصية تلبي مصالحها  السياسية”.وبين ان “معظم دول العالم تعمل على اقالة رؤساء حكومتاها عند توتر اوضاع البلد، الا في العراق لايحدث هكذا شيء لان المناصب تم شرائها بـ (فلوس)، اضافة الى ان تلك الاحزاب مازالت (تتعارك) على الدرجات الخاصة”.واكدت ان “النواب قدموا طلب استجواب رئيس الوزراء الى رئيس البرلمان منذ الثاني من تشرين الاول الماضي، لكن هناك من عرقل الاستجواب بحجة انه بحاجة الى اجراءات، وتم تحويل ذلك الى استضافة على الرغم من انها لم تتم بعد”. 

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