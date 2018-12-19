أئتلاف المالكي:الفياض سيسحب ترشيحه من الداخلية

بغداد/شبكة أخبار العراق- قال النائب عن ائتلاف دولة القانون، عدنان الأسدي، الأربعاء، 19 كانون الأول، 2018، أن قراراً قضائياً صدر مؤخراً قد يمهد لسحب فالح الفياض ترشيحه لوزارة الداخلية.واوضح الاسدي في مقابلة متلفزة له اليوم: أن “قرار المحكمة الإدارية بإعادة فالح الفياض لجميع مناصبه السابقة ربما يساعد في سحب ترشيحه لوزارة الداخلية”.وكانت محكمة القضاء الاداري، أصدرت الاثنين (17 كانون الاول 2018)، حكماً ببطلان قرار رئيس الوزراء حيدر العبادي باعفاء فالح الفياض من مناصبه كرئيس لهياة الحشد الحشد ومستشار للامن القومي ورئيس لجهاز الامن الوطني.وحذر رئيس الوزراء السابق، حيدر العبادي، الاربعاء (12 كانون الأول 2018)، من “فوضى” نتيجة الغاء قرارات لحكومته السابقة بقرار اخير لمجلس الوزراء الحالي فيما توقع ردة فعل شعبية.