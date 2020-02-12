أئتلاف المالكي:علاوي لن يحصل على أغلبية برلمانية لتمرير حكومته

أئتلاف المالكي:علاوي لن يحصل على أغلبية برلمانية لتمرير حكومته
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد القيادي في دولة القانون، سعد المطلبي، الأربعاء (12 شباط 2020)، ان رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، لغاية الساعة، لم يحصل على اغلبية برلمانية، تمنحه الثقة داخل مجلس النواب.وقال المطلبي في حديث  صحفي، إن “علاوي لغاية الساعة لا يملك اي اغلبية برلمانية تصوت على منحه الثقة في البرلمان”، مبيناً أن “من معه من النواب الآن لا يتعدون الـ (60) نائباً، لا غير”.وأشار المطلبي إلى أن هناك “نواباً يرون أن تشكيل حكومة علاوي لا جدوى منه”.وبين، أن “أمام رئيس الوزراء محمد توفيق علاوي، خيارين، لا ثالث لهما، إما يعطي الكتل السياسية الوزارات التي تريدها، وهنا يضمن التصويت له على منح الثقة في البرلمان، او يقدم اعتذاره عن التكليف، بسبب حصوله على أغلبية برلمانية داعمة له”.وفي شأن متصل، قال المطلبي إن “كل الكتل السياسية والشعب العراقي، والمتظاهرين، أيضا يعتقدون ان الضغط على تشكيل الحكومة الجديدة، يأتي من خلال العمليات الدستورية، واختيار الوزراء يجب ان يكون على اساس الكفاءة والنزاهة”.وأضاف، ان “عملية التهديد بإغلاق او محاصرة المنطقة الخضراء، ستأزم الموقف ولا تدعو الى الحل، ولهذا ندعو من جميع القوى السياسية ان تلتزم بسلمية التظاهرات لتحقيق المطالب”.

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