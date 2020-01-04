أئتلاف النصر:الحلبوسي مرفوض شعبياً وسياسياً

أئتلاف النصر:الحلبوسي مرفوض شعبياً وسياسياً
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 بغداد/ شبكة أخبارالعراق- دعا عضو ائتلاف النصر احمد الحمداني، السبت، الى أن يتم اختيار الشخصية الجديدة لرئاسة الوزراء بعيدا عن ضغوط رئيس البرلمان والأحزاب الفاسدة.وقال الحمداني في حديث صحفي،إن “على الكتل السياسية المعنية بتقديم شخصيات جديدة ومستقلة لرئاسة مجلس الوزراء وأن تتخلص من ضغوط وتوجهات رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي وجميع الأطراف التي تسعى للحفاظ على مكاسبها الحزبية خلال المدة المقبلة”.وأضاف، أن “رئيس البرلمان مرفوض شعبياً وسياسياً “، مشيرا الى أن “هذه الشخصيات السياسية هيمنت على مؤسسات الدولة العراقية وعلى الجميع التخلص منها”.وفي وقت سابق من اليوم أكد رئيس كتلة بيارق الخير النائب محمد الخالدي، عودة مفاوضات اختيار رئيس الحكومة الجديد، مرجحا ان الاسبوع الحالي سيشهد انهاء هذا ملف.

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