أئتلاف النصر يطالب بدمج وزارات الزراعة والتجارة والموارد المائية بوزارة واحدة

أئتلاف النصر يطالب بدمج وزارات الزراعة والتجارة والموارد المائية بوزارة واحدة
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- شدد ائتلاف النصر، الأحد، على اعتماد عدة شروط بتغييرات المناصب، مطالبة بدمج ثلاث وزارات.وقالت النائب عن الائتلاف هدى سجاد بحسب الوكالة الرسمية، إن “أعضاء مجلس النواب سيكونون داعمين لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بشكل كبير، بما يتلاءم مع نجاح البرنامج الحكومي وتطبيقه”.ولفتت سجاد، إلى “أهمية اعتماد الكفاءة والخبرة بإجراء التغييرات في المناصب والابتعاد عن المحاصصة”.وطالبت النائب عن ائتلاف النصر، رئيس الوزراء بـ”دمج وزارات الزراعة والتجارة والموارد المائية بوزارة واحدة وإعادة  النظر في هيكلية الوزارات بشكل منتج وفعال”.

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