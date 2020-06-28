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بالوثيقة..عدم تغيير مدراء الصحة والتربية والاستثمار في المحافظات إلا بأمر الكاظمي
عرب وين وطنبور وين..!تحالف سائرون يطالب بحسم ملف الدرجات الخاصة
العامري:أنا رفضت ترشح الكاظمي لرئاسة الوزراء ولن أسمح ببراءة العيساوي والهاشمي!
وزير النفط: الوزارة “شرعت بدراسة بعض العقود النفطية”
أئتلاف النصر يطالب بدمج وزارات الزراعة والتجارة والموارد المائية بوزارة واحدة
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الحوار الأمريكي العراقي في ظل حكومة التبعية..مصالح البلاد أسبقية متأخرة
محور المقاومة من “كلا كلا أمريكا” إلى”أهلا أهلا بالحبيبة “!!
حكومات العراق الأسوأ عالميا وعلى واشنطن إنقاذ البلاد من النفوذ الإيراني
العراقيون يعيشون أسوأ أيامهم في ظل حكومة الميليشيات والفساد والفشل
لن يستقر العراق ولا مستقبل له إلا بحل ميليشيات الحشد الشعبي
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قاآني في زيارته الثانية للعراق لتأكيد المصالح الإيرانية في الحوار الأمريكي العراقي
لن يغادر العراق من أزمته المالية بإستمرار سرقة المال العام والفشل الحكومي
#اشتعلت_روحك_خامئني..هاشتاك عراقي بعد تدخله السافر في الشأن الداخلي
المصالح والمحاصصة مفتاح تمرير حكومة الكاظمي
كارثة مالية في العراق جراء الفساد والفشل
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