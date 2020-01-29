أبو الغيط:الموقف الفلسطيني هو الفيصل في تشكيل الموقف العربي تجاه خطة واشنطن للسلام

أبو الغيط:الموقف الفلسطيني هو الفيصل في تشكيل الموقف العربي تجاه خطة واشنطن للسلام
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- عد الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، اليوم الأربعاء، خطة السلام التي أعلن عنها الرئيس الامريكي دونالد ترامب، انها تعكس رؤية غير ملزمة والقراءة الأولى لها تشير لإهدار كبير لحقوق الفلسطينيين.وقال أبو الغيط ان “الموقف الفلسطيني هو الفيصل في تشكيل الموقف العربي الجماعي حيال خطة واشنطن للسلام، فالسلام العادل لا يتحقق بتجاهل أو شرعنة الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية”.وأعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب أمس الثلاثاء، تفاصيل “صفقة القرن” للسلام بين الفلسطينيين والإسرائيلي.

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