أبو الغيط:مؤتمر استرداد الأموال المنهوبة من العراق فرصة مهمة لمكافحة الفساد

أبو الغيط:مؤتمر استرداد الأموال المنهوبة من العراق فرصة مهمة لمكافحة الفساد
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اعلن الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، اليوم الأربعاء، تشكيل الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد تعزيزا لاتفاقية الامم المتحدة، مؤكدا ان مؤتمر استرداد الأموال المنهوبة من العراق فرصة مهمة لمكافحة الفساد.وقال أبو الغيض في كلمة القاها في مؤتمر استرداد اموال العراق المنهوبة المنعقد في بغداد ، إن “الجامعة العربية تولي اهتماما كبيرا لمكافحة الفساد، ومؤتمر استرداد الأموال المنهوبة فرصة مهمة لمكافحة الفساد”.وأضاف انه ” تم تشكيل الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد تعزيزا لاتفاقية الامم المتحدة، والتي تعد اهم انجاز تحقق يتمثل باتفاقية عربية بمكافحة الفساد عام 2010″.وأشار أبو الغيض الى ان “مواجهة الفساد معقدة للغاية تستلزم تعاونا مستمرا، من اجل تضيق على الفساد”.

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