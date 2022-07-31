أبو الغيط يدعو “قادة العراق” إلى وأد الفتنة

أبو الغيط يدعو “قادة العراق” إلى وأد الفتنة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- ناشد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط،الاحد، جميع القوى السياسية العراقية العمل على وأد الفتنة بسرعة، ووقف منحنى التصعيد الذى قد يخرج بالأوضاع في البلاد عن السيطرة، مُشدداً على أن خروج الامور عن السيطرة لن تكون في مصلحة العراق ولا لصالح أي طرف.وقال جمال رشدي، المتحدث باسم الأمين العام، إن “أبو الغيط يتابع عن كثب مجريات الأزمة الجارية بالعراق، وأنه يضم صوته إلى صوت القيادات العراقية الحكيمة التي تطالب بضرورة تحمل الجميع المسئولية، وأن تتصرف كل الأطراف بتعقل وان تضع مصلحة العراق العليا قبل أية مصالح شخصية او حزبية ضيقة”.وأوضح المتحدث أن “الحوار يظل الوسيلة الوحيدة لإيجاد مخرج سياسي للأزمة الحالية، وأن الأمر يتطلب حواراً حقيقياً ومخلصاً بين مختلف مكونات الطيف السياسي مع البعد عن التشنج أو الرغبة في الاستئثار”. 

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