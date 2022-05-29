أبو ريشة:المؤتمر المناهض لسلوك الحلبوسي سيعقد قريباً في الموصل

أبو ريشة:المؤتمر المناهض لسلوك الحلبوسي سيعقد قريباً في الموصل
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد المتحدث الرسمي باسم الحراك الشعبي في الانبار ضاري أبو ريشة , الأحد , ان التحضيرات للمؤتمر الموصل المناهض لسلوكيات محمد الحلبوسي وحزبه تقدم من خلال هيمنته على مقدرات الانبار والمحافظات المحررة وصلت الى مراحل متقدمة , مشيرا الى ان الحراك الشعبي هو جزء من المشاركين بالمؤتمر الذي ستحضره شخصيات اجتماعية وسياسية التي ستضع برنامجا للحد من تلك السلوكيات .وقال أبو ريشة في تصريح صحفي , إن ” مؤتمر الموصل المتعلق للحد من سلوكيات رئيس البرلمان وحزبه تقدم ومواجهة محاولاته بالاستحواذ على مقدرات المحافظات المحررة وصلت تحضيراته الى مراحل متقدمة وأن موعد انطلاقة قريب ” .وأضاف ان ” فكرة المؤتمر مستوحاة من مؤتمر الحراك الشعبي في الانبار الذي عقد في مضيف الشيخ سطام أبو ريشة لكون مايجري من سلوكيات وهيمنة تجري في الموصل والمحافظات المحررة الأخرى ” , مشيرا الى ان الحراك الشعبي هو جزء من المشاركين بالمؤتمر الذي ستحضره شخصيات اجتماعية وسياسية التي ستضع برنامجا للحد من تلك السلوكيات , فيما استبعد حضور نائب رئيس الوزراء الأسبق رافع العيساوي بسبب وجود دعاوى ضده لم تحسم بعد ” .

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