أبو ريشة:شيوخ الانبار يرفضون “عطايا”الحلبوسي لغرض أسكات أصواتهم

أبو ريشة:شيوخ الانبار يرفضون “عطايا”الحلبوسي لغرض أسكات أصواتهم
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- استهجن المتحدث باسم الحراك الشعبي في الانبار ضاري أبو ريشة , الأربعاء , الأساليب التي يتبعها رئيس البرلمان محمد الحلبوسي من خلال اغداقه العجلات الفارهة على أصحاب النفوس الضعيفة لغرض إسكات الأصوات الرافضة لطموحاته الشخصية على حساب المصالح العامة , مخاطبا الحلبوسي بالقول: “لن تستطيع إسكات الأصوات الرافضة لسلوكياتك بهذه العطايا ولن تخضع للمغريات”.وقال الدليمي في تصريح صحفي, ان ” الحلبوسي بعد ان شعر بارتفاع الأصوات الرافضة لسلوكياته القمعية وتكميم الأفواه بادر بمنح عطايا لأصوات أموال وعجلات فارهة ( التاهوات ) لإسكات أصواتهم وشراء ذممهم ” .وأضاف ان “الأصوات الرافضة لن تخضع لتلك العطايا وهم مصممون على فضح جميع سلوكياته وسلوكيات حزبه للهيمنة على مقدرات محافظة الانبار والمحافظات المحررة ” .

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