أبو مازن يثمن الدور الإيراني في دعم المكون السنّي داخل تحالف البناء

أبو مازن يثمن الدور الإيراني في دعم المكون السنّي داخل تحالف البناء
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 بغداد/شبكة شبكة أخبار العراق- أعلن رئيس كتلة المحور النيابية المحور احمد الجبوري (ابو مازن)، الاثنين، عن انتهاء خلافه مع رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي الذي انشق في وقت سابق عن التحالف، معتبرا تشكيل الاخير لتحالف جديد بنفس الية التوجيه الايراني هي خطوة جيدة.وقال الجبوري في حديث صحفي،  إن “قيام رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي بتشكيل تحالف جديد وفق التوجه الايراني هي خطوة جيدة للتهيئة للانتخابات ولا تشكل خطرا على اي تحالف سني مدعوم من ايران”، مبينا ان “الخلاف السياسي انتهى بيني وبين الحلبوسي برعاية ايرانية ونثمن دورها في هذا المجال لخدمة  سنة العراق “.وأوضح ان “الاطراف السنية مازالت منضوية تحت تحالف البناء بزعامة المجاهد هادي العامري ، لافتا إلى أن “تحالف البناء صاحب الفضل الأكبر في تنصيب رئيس المجلس وتنصيبي كرئيس كتلة”

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