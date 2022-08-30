أتباع الصدر: مقتدى خائن لايستحق السير خلفه

أتباع الصدر: مقتدى خائن لايستحق السير خلفه
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- انتقد اتباع الصدر موقف سيدهم (مقتدى) ،اليوم الثلاثاء، بالانسحاب  من المنطقة الخضراء بعد أن قدموا الغالي والنفيس من اجل ثورة التغيير وذهاب 408 بين قتيل وجريح من اتباعه خلال 48 ساعة ، وقالوا في أحاديث صحفية ” ان الصدر خائن وباعهم لميليشيا الحشد وخامئني ولايستحق السير وراءه لأنه ثبت انه كذاب ومراوغ هو وابن شقيقه ( شعبوثي) المدعو ( محمد صالح العراقي) ،وأكدوا أنهم سيكونون مع ثوار تشرين فقط وليس مع الصدر  المزاجي المريض المتخاذل المتخلف.

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