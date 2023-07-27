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- شبكة اخبار العراق
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الأمن النيابية تدعو إلى جعل المحافظين من ضباط الجيش وإلغاء مجالس المحافظات
تحالف الفتح:الحكومة المركزية من تتولى توزيع الإيرادات وفق قانون النفط والغاز
اتفاق بغداد – أربيل “مبهم” لم يتطرق إلى تسليم أربيل النفط إلى “سومو ” وفق قانون الموازنة
مفوضية الانتخابات تبشر العراقيين بعطلة رسمية لمدة 3 أيام في انتخابات مجالس المحافظات!
المالية النيابية:تنفيذ قانون الموازنة خلال الأيام القليلة القادمة
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تحالف الفتح:الحكومة المركزية من تتولى توزيع الإيرادات وفق قانون النفط والغاز
اتفاق بغداد – أربيل “مبهم” لم يتطرق إلى تسليم أربيل النفط إلى “سومو ” وفق قانون الموازنة
المالية النيابية:تنفيذ قانون الموازنة خلال الأيام القليلة القادمة
مصدر مسؤول:حكومة السوداني وافقت على إرسال رواتب موظفي الإقليم
من انجازات السوداني..الدولار يواصل ارتفاعه على حساب آهات العراقيين
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- رياضية
- تحقيقات
الأحزاب العراقية بين الفساد وتسييس القضاء من يحاسب من؟
أكثر من (8) مليارات دولار سنوياً التحويلات المالية للعمالة الأجنية في العراق
تجريف بساتين حزام بغداد من قبل ميليشيا الحشد بدعم السوداني لتدمير العراق
إيران وميليشيات حشدها الشعبي وراء استمرار تجريف البساتين العراقية
امتعاض وطني من خسارة الأبنية التراثية التاريخية لمدينة بغداد
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- متابعات خاصة
العفو الدولية تطالب حكومة السوداني بسحب قوانينها التعسفية ضد حرية التعبير والتظاهر السلمي
الأمن الوطني العراقي تحت القيادة الإيرانية بزعامة الدعوجي( أبو علي البصري)
موازنة 2023 موازنة الميليشيات وتعزيز سلطة النفوذ الإيراني
نريد كشف حساب بثروات حكام العراق الجدد وحكام العراق القدامى !؟!
تقرير أمريكي:السوداني دمية بيد المالكي والعامري والخزعلي والقاضي زيدان أداة إيرانية
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- منوعات
- صورة وتعليق
المالية النيابية:السوداني والعلاق وراء ارتفاع أسعار صرف الدولار والالتفاف على العقوبات الأمريكية
الأمم المتحدة تشكك في الزيادة السكانية السريعة في العراق..ربما إيرانيين ورائها
مصدر برلماني: السوداني يلتف على العقوبات الأمريكية بشأن مصارف الفساد الشيعية
من مهازل حكومة السوداني..تكليف عراقي يمتلك الجنسية الكويتية بشأن ترسيم الحدود!!
الأعرجي:حصر السلاح بيد الدولة لايعني سلاح الحشد أو فصائل “المقاومة”بل من يملك مسدس لحماية عائلته!
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- اذاعة INN