اتفاق بغداد – أربيل “مبهم” لم يتطرق إلى تسليم أربيل النفط إلى “سومو ” وفق قانون الموازنة

اتفاق بغداد – أربيل “مبهم” لم يتطرق إلى تسليم أربيل النفط إلى “سومو ” وفق قانون الموازنة
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- اتفقت حكومتا بغداد وأربيل، خلال على 5 نقاط خلال اجتماع عقد في بغداد.وبحسب مصادر حكومية، ان”الاتفاق الموقع بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم يتألف من (5) نقاط رئيسة هي:
_الزمت حكومة إقليم كردستان بدفع تكاليف الشركات النفطية التي تعمل في الإقليم، بناء على السعر الذي يتم به إنتاج النفط العراقي وتعمل بموجبه شركات النفط التابعة لوزارة النفط الاتحادية.
_يضع إقليم كردستان إيراداته غير النفطية في حساب مصرفي لدى وزارة المالية العراقية، رغم أن وفد إقليم كردستان لديه تفسير أخر لهذا الموضوع، حكومة الإقليم تريد تسليم 50٪ فقط من إيرادات المؤسسات الاتحادية في الإقليم”.
_بعد تسليم الإقليم إيراداته غير النفطية، ستعيد وزارة المالية العراقية 50٪ من عائدات المنافذ الحدودية إلى الإقليم.
_تشكيل لجنة مشتركة لمتابعة الإيرادات غير النفطية في الإقليم ولمعرفة مقدار تلك الإيرادات التي يجب إعادتها إلى الخزينة العامة العراقية ومقدار ما يجب إعادته إلى حكومة إقليم كردستان
_عندما تلتزم حكومة الإقليم بالنقاط المذكورة أعلاه، ستقوم وزارة المالية الاتحادية بتمويل الإقليم وفقا لقانون موازنة 2023، إلى أن تستمر حكومة الإقليم في الالتزام بالنقاط التي تم الاتفاق بشأنها”

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