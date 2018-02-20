أتلتيكو مدريد يواصل تضييق الخناق على برشلونة

بغداد/شبكة أخبار العراق- واصل أتلتيكو مدريد مطاردة برشلونة، على صدارة الليجا، بعدما حقق فوزا متأخرا، على حساب ضيفه أتلتيك بلباو، بهدفين نظيفين، اليوم الأحد، على ملعب “واندا ميتروبوليتانو”، ضمن الجولة الـ24 من المسابقة.وبعد أن استعصت الشباك الباسكية، على الفريق المدريدي، تمكن كيفن جاميرو من فك شفرتها، في الدقيقة 67، بهدف أول حمل النكهة الفرنسية، بعد أن استلم تمريرة مواطنه، أنطوان جريزمان، داخل المنطقة، ليسدد كرة أرضية بقدمه اليمنى، زحفت داخل الشباك.وقبل نهاية المباراة بعشر دقائق، أمن دييجو كوستا الانتصار بالهدف الثاني، إثر تمريرة من المتألق جاميرو، داخل المنطقة، ليضع المهاجم الدولي الإسباني، الكرة في الزاوية اليمنى الضيقة، لمرمى كيبا أريزابالاجا.وبهذه النتيجة، يواصل رجال الأرجنتيني دييجو سيميوني، عزف نغمة الانتصارات في الليجا، للجولة الرابعة تواليًا، كما يحافظون على فارق الـ7 نقاط مع البلاوجرانا، المتصدر، بعد أن أصبح رصيدهم 55 نقطة.في المقابل، استمر فشل “أسود الباسك”، في تذوق طعم أي انتصار، للمباراة السادسة على التوالي، بواقع 4 تعادلات وخسارتين، ليتجمد رصيد الفريق عند 28 نقطة، في المركز الـ14 مؤقتا.