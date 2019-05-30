أحزاب الأذرع الإيرانية في العراق حاقدة على دول الخليج العربي بأمر من مرجعيتها

أحزاب الأذرع الإيرانية في العراق حاقدة على دول الخليج العربي بأمر من مرجعيتها
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- إتهم القيادي في تحالف القرار أثيل النجيفي، الخميس، الحكومة السورية ، بالمشاركة بتأسيس تنظيم داعش الارهابي، وارسال مسلحيه الى العراق.وقال النجيفي، في حديث صحفي، إن، “الشعب العراقي تعرض الى خديعة كبيرة جدا من الاعلام بواسطة بعض الاحزاب السياسية في داخل العراق، والتي وجهت اعلامها بصورة خاطئة، فنجد ان هناك تركيز اعلامي بان هؤلاء الارهابيين قادمين من السعودية او من دول الخليج كونه جنسياتهم من تلك الدول، ويكون هناك تبرئة لسوريا من الوضع، بينما الحقيقة ان تلك الدول كالاردن او السعودية او دول الخليج هي تحارب في داخلها الارهاب والارهاب يستهدف تلك الدول ايضا”.وبين أنه، “بينما نجد في سوريا الامر كان معكوسا، فهؤلاء الارهابيين عاشوا في فترة زمنية تحت رعاية النظام السوري، عندما سجنوا واطلق سراحهم باذن النظام وخرجوا من السجون وشكلوا داعش ودخلوا الى العراق باعداد كبيرة قادمين من سوريا”.وأضاف أن، “هذه هي الخديعة التي وقع فيها الشعب العراقي بتوجيه اعلامي واضح وموجه لمعاداة دول اصلا تعاني من الارهاب ويستهدف الارهاب أنظمتها وتبرئة دول هي راعية للإرهاب وساعدة الارهابيين في ضرب العراق”.وختم القيادي في تحالف القرار قوله إنه، “قبل المطالبة بمحاكمة سوريا او المطالبة، يجب ان يفهم الشعب العراقي حقيقة الوضع ما بين ارهابيين متمردين على دولهم وما بين دول ترعى هؤلاء الارهابيين وتسهل لهم اعمالهم، الاولى بنا ان نقف ضد الانظمة التي ترعى الارهابيين وليس ضد الانظمة التي تلاحق الارهابيين”.

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