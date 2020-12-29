أحزاب الخيانة والفساد توافق على عودة مجالس المحافظات في الانتخابات القادمة

أحزاب الخيانة والفساد توافق على عودة مجالس المحافظات في الانتخابات القادمة
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد النائب مضر الكروي، الثلاثاء (29 كانون الأول 2020)، أن دمج انتخابات مجالس المحافظات والبرلمان هو نتاج اتفاق سياسي غير معلن.وقال الكروي في حديث صحفي، إن “حل مجالس المحافظات خلق فراغاً رقابياً كبيراً وتداعيات سلبية في الاشهر الماضية”، لافتا إلى أن “قرار حلها منذ البدء جاء بضغط سياسي معين وكنا ندرك تداعياته السلبية على المشهد العام في المحافظات رغم تشخيصنا لسلبيات كبيرة في عمل المجالس ولكنها في نهاية المطاف هي إطار يضبط البعد الرقابي”.واضاف الكروي، أن “ما أعلنه التيار الصدري حيال دمج انتخابات مجالس المحافظات مع البرلمان هو نتاج اتفاق سياسي غير معلن جرى مناقشته خلال الفترة الماضية”، لافتا إلى أن “أغلب الكتل السياسية وخاصة المتنفذة مع إعادة مجالس المحافظات ولكن من خلال انتخابات جديدة”.وأشار إلى أن “دمج الانتخابات النيابية ومجالس المحافظات سيصعب من اجرائها في حزيران المقبل، وتأجيلها أمر وارد جداً لأن الأمر بات أكثر صعوبة ويحتاج الى تحضيرات كبيرة”.وكان التيار الصدري قد دعا، في وقت سابق من الثلاثاء (29 كانون الأول 2020)، إلى دمج انتخابات البرلمان ومجالس المحافظات.

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