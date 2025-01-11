أحزاب كردية تحمل حكومة بارزاني مسؤولية أزمة رواتب الإقليم

أحزاب كردية تحمل حكومة بارزاني مسؤولية أزمة رواتب الإقليم
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد كل من حزب العدل الكردستاني، والاتحاد الإسلامي الكردستاني، اليوم السبت (11 كانون الثاني 2025)، عدم مشاركتهما في اجتماع حكومة الاقليم.وقال النائب عن حزب العدل الكردستاني سوران عمر في حديث صحفي: إن “الحكومة الاتحادية أرسلت مبالغ رواتب الموظفين لسنة 2024 كاملة، وحكومة الإقليم هي التي لم تلتزم بقرارات المحكمة الاتحادية، ولا بقانون الموازنة، ولم تسلم الإيرادات الداخلية”.واضاف أن “موضوع الانسحاب لا يعنينا، وهذه التهديدات لاتعنينا كوننا نؤدي عملنا كنواب ممثلين عن المواطنين، ونطالب بحقوقهم، ونعرف المتسبب الرئيسي بأزمتهم، ولا دخل لنا بهذه المزايدات”.من جهته، اكد النائب عن كتلة الاتحاد الإسلامي الكردستاني مثنى أمين، في حديث صحفي: إنه “قررنا عدم المشاركة الاجتماع، لأنه نحن نعرف من السبب الرئيسي وراء أزمة الرواتب، ولهذا لا نحضر اجتماع هدفها المزايدات السياسية”.

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