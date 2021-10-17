أحزاب ميليشيا الحشد تهدد الدولة مجدداً بشأن النتائج الانتخابية

أحزاب ميليشيا الحشد تهدد الدولة مجدداً بشأن النتائج الانتخابية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أصدرت الهيئة التنسيقية للمقاومة العراقية المرتبطة بإيران، اليوم الاحد، تحذيراً شديد اللهجة بشأن التلاعب بنتائج الانتخابات.وذكرت الهيئة في بيان ، أن “إن تلاعب الأيادي الأجنبيّة في نتائج الانتخابات وطرق تزويرها الفاضح بإشراف حكوميّ أدّى بالنتيجة إلى فشل أداء عمل المفوضيّة وعجزها عن الوقوف بوجه الإرادات الخارجيّة، وهو ما قد يتسبب بإيصال البلد إلى حافة الهاوية”.  وأضافت: “لقد كنا نتوقع من المفوضيّة تصحيحاً لهذا المسار الخاطئ لتفادي وقوع الأزمة، إلا أننا رأينا إصراراً مُريباً لتأزيم الوضع عن طريق الاستمرار بالسير في الاتجاه الخطأ”.وتابعت ان “المقاومة العراقية كانت وستبقى سدّاً منيعاً بوجه كل المشاريع الخبيثة”، مؤكدة على انه “من حق العراقيين الخروج احتجاجاً على كل من ظلمهم، ورفض الإذعان الى مطالبهم، وصادر حقهم”.وحذرت من “أيّ محاولة اعتداء أو مساس بكرامة الشعب في الدفاع عن حقوقه، وحفظ حشده ومشروع الإمام  خميني؛ فضلا عن إخراج القوات الأجنبية من بلدهم، فإنها سَتُواجَه برجال قُلُوبُهُمْ كَزُبَرِ الْحَدِيدِ، وقد خَبِرَتْهُم سوحُ القتال، ولاتَ حين مندم”.يذكر ان ميليشيا الحشد رواتبها وسلاحها وتجهيزاتها من خزينة الدولة العراقية ولكنها تأتمر بخامئني والحرس الثوري!!.

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