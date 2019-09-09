أحمد:الإقليم يسعى لبناء 3 سدود

أحمد:الإقليم يسعى لبناء 3 سدود
آخر تحديث:

 أربيل/شبكة أخبار العراق- أعلن مدير عام سدود اقليم كردستان، اكرم احمد، الاثنين، انه الإقليم بصدد بناء 3 سدود جديدة بعد اتمام اجراءات امنية.وقال احمد في حديث صحفي، إن “وفدا من وزارة الدفاع وجهاز الاستخبارات الاتحادية سيزور اقليم كردستان لاجراء المسح حول اماكن انشاء 3 سدود جديدة”، موضحا أن “مهمة الوفد امنية وتأتي بعد سلسلة اجتماعات بين العراق وتركيا”.وأكد “عدم وجود اية مشاكل فنية لانشاء السدود”، لافتا إلى أن “حكومة اقليم كردستان مع انشاء السدود الثلاثة”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *