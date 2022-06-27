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( أحمد الدوري)في ذمة الخلود
الإطار:الحكيم يمتلك أكثر من (30) مليار دولار لايحتاج إلى مشاركته في الحكومة
تحالف الفتح: الحشد سيكون له دور كبير في طرد القوات التركية من شمال العراق
مصدر أمني:حماية الحلبوسي (800) عنصر رواتبهم وتجهيزاتهم من خزينة الدولة!
ائتلاف النصر:الانسحاب الصدري أعاد الحياة للعملية السياسية!
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برلمان الإقليم يحمل حكومة البارزاني مسؤولية فساد ملف الوقود
المالية النيابية:لن يتغير سعر صرف الدولار
سياسي كردي:حكومة الكاظمي غير قادرة على منع نهب ثروات العراق من قبل حزب بارزاني
العراق وتركيا يؤكدان على التعاون في الاستثمار النفطي
نائب:الحكومة المقبلة لاتختلف في الفشل عن حكومتي عبد المهدي والكاظمي
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الغمّان زعماء الإطار..العراق آخر ما نفكر به..المناصب والأموال قبلتنا
العملية السياسية على حافة الخطر بعد الإستقالة الصدرية
العراق من إنتاج أكثر من (4)ملايين طن من القمح سنوياً إلى الإستيراد بسبب الفساد والفشل
فقدان 50% من خزين المياه والحكومة في سباتها تجاه إيران وتركيا
بقاء الكاظمي أحد سيناريوهات إنفراج الأزمة السياسية
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