( أحمد الدوري)في ذمة الخلود

( أحمد الدوري)في ذمة الخلود
آخر تحديث:

عمان/ شبكة أخبار العراق-انتقل الى رحمة الله الواسعة  المربي الفاضل الاستاذ(أحمد عبد العزيز حسين الدوري) مساء يوم 27 حزيران وهو الشقيق الأكبر لكل من ( خضر عبد العزيز حسين الدوري والفريق الركن صابر والدكتور محمد  والشهيد العميد الركن عامر ) إنا لله وإنّا إليهِ راجعون.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *