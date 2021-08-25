أحمد خلف مدرباً لفريق القوة الجوية

أحمد خلف مدرباً لفريق القوة الجوية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن نادي القوة الجوية، الاربعاء، عن تسمية أحمد خلف مدرباً للفريق.وذكر النادي في منشور عبر الفيسبوك ، أن “الكابتن أحمد خلف رسمياً مدرباً لفريق القوة الجوية بكرة القدم للموسم الجديد”.وسبق للصقور، ان أعلن عن تسمية المدرب البرازيلي فييرا لتدريب الفريق، إلا أن الأخير نفى ذلك وأكد عدم التواصل معه من أجل تدريب الفريق.

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