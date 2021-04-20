أحمد: ميليشيا الحشد الشعبي وراء استهداف مطار أربيل بطائرة مسيرة مفخخة

أحمد: ميليشيا الحشد الشعبي وراء استهداف مطار أربيل بطائرة مسيرة مفخخة
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أربيل/شبكة أخبار العراق- أكد وزير داخلية إقليم كردستان، ريبر أحمد، اليوم الثلاثاء (20 نيسان 2021)، أن استخدام طائرة مسيرة بقصف مطار أربيل، يعد تطوراً خطيراً، فيما أشار إلى أن المنفذين تمركزوا خلف خطوط القوات الأمنية، وفقاً لقوله.وقال أحمد في مؤتمر صحفي عقده اليوم على هامش افتتاح مديرية للإقامة في أربيل: “مع الأسف يتم استهداف مطار اربيل بين الآونة والأخرى وهي أعمال إرهابية نستنكرها”، مؤكداً أن “التحقيقات جارية لمعرفة الجهة المنفذة من قبل لجنة الكاظمي التي تعرفها وترفض الإعلان عنها خوفا، والمصدر الذي انطلق الهجوم منه”.وأعتبر أن القصف الأخير كان “خطيرا لاستخدام الطائرات المسيرة فيه وهي اعمال ارهابية واجرامية”، مضيفاً، أن “الفراغ الأمني بين قوات البيشمركة والجيش، أوجد فرصة جيدة للإرهابيين لاستهداف كردستان والقوات وكافة الاجهزة الامنية”.وتابع قائلاً: “نحن في حوار متواصل بشأن منع تكرار مثل هكذا هجمات على مستوى وزارتي الداخلية والبيشمركة مع الحكومة الاتحادية، وهناك تطور جيد في الحوارات، ولكن على أرض الواقع لم يتحقق أي شيء ملموس، ونأمل من حكومة السيد الكاظمي ان تتعاون معنا في هذا الإطار”.وحول منفذي الهجوم، قال أحمد: “جاءوا من خارج إقليم كردستان، وتمركزوا خلف خطوط القوات العراقية ونفذوا العملية”.

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