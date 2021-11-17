أدفوكات:لا مبرر لخسارة الفريق العراقي أمام كوريا

أدفوكات:لا مبرر لخسارة الفريق العراقي أمام كوريا
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أوضحَ الهولندي ديك أدفوكات، مدرب المنتخب الوطنيّ العراقي لكرةِ القدم،الاربعاء، أنه لا يجد أي ذريعةٍ للخسارة اليوم أمام كوريا الجنوبية بثلاثة أهدافٍ  من دون رد في اللقاء الذي  أقيم مساء امس الثلاثاء  على ملعب ثاني بن جاسم  في الدوحة ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال قطر 2022.وقالَ أدفوكات في المؤتمر الصحفي بعد المباراة ، ان المنتخب الكوري الجنوبي كان الأفضل نتيجة للفوارق الواضحة سواء الفنية أو البدنية، ومررَ الكثير من الكرات التي كان من الصعب السيطرة عليها .وأضافَ : في الشوط الأول كانت نوعاً ما الأمورُ طبيعية رغم تأخرنا بهدف، لكنها ازدادت صعوبةً في الشوط الثاني .وعن حظوظ المنتخب الوطني في التأهل الى كأس العالم  مع تبقي أربع مباريات، اشار ادفوكات: كما أوضحت سابقاً بأن وضع المنتخبين الإيراني والكوري هو الأفضل في الظفر بتذكرتي التأهل المباشر لما يمتلكونه من جودة اللاعبين العالية ومعظمهم محترفون في أوروبا، ولكننا سنقاتل من أجل المركز الثالث، إذ ان جميع المنتخبات (الامارات، لبنان ، سوريا) ، بالإضافة الى العراق، بمستوياتٍ متقاربة، ولدينا معهم جميعاً مواجهات مباشرة.واختتمَ ادفوكات المؤتمر الصحفي قائلا: ليس بإمكاننا لوم اللاعبين، فهم يبذلون قصارى جهودهم، لكن العمل الجاد ليس كافياً لمقارعة منتخبات بجودة أفضل منا.. دعونا نتطلع الى المستقبل، هناك لاعبون شباب، ونطمح للظهور بمستوى أفضل في استحقاقنا المقبل في بطولة كأس العرب. 

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