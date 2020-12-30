أردكانيان:بلادي ستشتري لقاح كورونا من الأموال الموجودة في العراق!

أردكانيان:بلادي ستشتري لقاح كورونا من الأموال الموجودة في العراق!
آخر تحديث:

 بغداد/شبكة أخبار العراق- أعلن وزير الطاقة الإيراني، رضا أردكانيان، الأربعاء (30 كانون الأول 2020)، أن بلاده ستقدم على شراء لقاح كورونا من الأموال الإيرانية الموجودة في العراق.وقال أردكانيان، في تصريح نقلته وسائل إعلام إيرانية ، إن “تكلفة شراء لقاح كورونا من أوروبا ستدفع من الموارد المالية الإيرانية الموجودة في العراق”.وأضاف، أن “إيران لديها موارد مالية كثيرة في الخارج، بما في ذلك العراق”، لافتاً إلى أن “وزارة الصحة تدرس شراء الجرعات المطلوبة من لقاح كورونا من شركة أوروبية من خلال الأموال الموجودة في العراق”.وتابع وزير الطاقة الإيراني: “نأمل في استخدام مواردنا المالية الحالية في العراق بشكل أسرع لشراء السلع الأساسية وغيرها من المواد التي نحتاجها في المستقبل القريب”.وأشار إلى أنه “تم التوصل إلى اتفاق جديد، وسيتم الاستعداد للتوقيع من أجل الإسراع بسحب الموارد المالية المتاحة لشراء السلع والخدمات”.ويوم أمس، وصل وزير الطاقة الإيراني إلى العاصمة بغداد، للتباحث حول آلية تسديد مستحقات إيران من توريد الغاز إلى العراق.والتقى وزير الطاقة، وزير الكهرباء العراقي ماجد حنتوش، ومحافظ البنك المركزي، مصطفى مخيف، ورئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *