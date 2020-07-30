أردوعان:عزم أنقرة على حسم حملاتها العسكرية في سوريا والعراق وليبيا

أردوعان:عزم أنقرة على حسم حملاتها العسكرية في سوريا والعراق وليبيا
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بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الخميس، عزم أنقرة على حسم حملاتها العسكرية في سوريا والعراق وليبيا لصالحها ولحلفائها المحليين. ونقلت وكالة “الأناضول” التركية الرسمية تصريحات عن أردوغان، قال فيها “عازمون على تتويج نضالنا الممتد من سوريا والعراق حتى ليبيا بالنصر لنا ولأشقائنا هناك”.كما شدد الرئيس التركي على أن بلاده ستواصل جهودها “حتى النهاية” في سبيل حماية مصالحها في شرق المتوسط وبحر إيجه. وأضاف أن “بلاده لن تتردد في استخدام حقوقها السيادية كما فعلت خلال فتح مسجد “آيا صوفيا” للعبادة مجددا”. وتطرق أردوغان إلى تفشي فيروس كورونا، قائلا: “مع بدء مرحلة إعادة الحياة إلى طبيعتها، اقتربت كافة القطاعات باستثناء السياحة من العودة إلى الوضع الذي كان قبل تفشي الفيروس”. وأوضح أن تركيا نالت تقدير العالم لنجاحاتها في مجال الصحة وغيره خلال مرحلة تفشي كورونا. 

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