أردوغان:أوضاع العراق لم تتحسن بسبب التدخل الأمريكي الإيراني

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بغداد/شبكة أخبار العراق- رأى الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، السبت، ان أوضاع العراق لم تتحسن بسبب خطوات أمريكا الخاطئة والتدخلات الخارجية في اشارة ضمنية لايران.وقال أردوغان، في مؤتمر صحفي له اليوم، “منذ أن تولينا الحكم في تركيا ونحن نرى أن الأوضاع لم تتحسن في العراق بسبب التدخلات الخارجية والخطوات الخاطئة التي اتخذتها أمريكا بخصوصها، وكذلك الأمر بالنسبة لسوريا وليبيا”.وأشار أردوغان الى أنّه “من اللافت أنّ كل الدول التي يتم التدخل في شؤونها الداخلية، هي دول إسلامية ولديها العديد من المصادر الطبيعية كالنفط والأراضي الزراعية”، منوها أنّ “هذه التدخلات تأتي للاستفادة من مصادر هذه الدول”.