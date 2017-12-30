أردوغان:الملف العراقي من أولويات أمننا القومي

بغداد/ شبكة أخبار العراق- اتهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، السبت، نظيره الأميركي دونالد ترامب بالتنسيق مع منظمات إرهابية في المنطقة، فيما أكد أن بلاده ستبقى متابعة للملف العراقي لأنه يهم أمنها القومي.وقال اردوغان في كلمة خلال اجتماع لحزبه العدالة والتنمية في مدينة كاستامونو التركية ، إن “الرئيس ترامب استمر في التحرك مع المنظمات الإرهابية”، مشيرا إلى أن “تركيا ستقوم بالقضاء على المنظمات الإرهابية في هذه المنطقة سواء كانت الدول الأخرى إلى جانبها أو وقفت ضدها”.وأضاف أردوغان، أنه “ليس من المعقول أن تقوم الولايات المتحدة بدعم منظمات ارهابية في المنطقة لمحاربة منظمات إرهابية أخرى”.واشار اردوغان إلى أن “الأحداث في سوريا والعراق كلها أحداث تهمنا عن قرب لأن هذا الأمر متعلق بوجودنا في المنطقة وأمننا القومي”، مؤكدا أن بلاده “ستتابع الملفين السوري والعراقي حتى النهاية”.