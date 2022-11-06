أردوغان:سنعمل على ضمان وصول سفن الحبوب إلى جميع البلدان

أردوغان:سنعمل على ضمان وصول سفن الحبوب إلى جميع البلدان
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن أنقرة ستعمل على ضمان وصول سفن الحبوب إلى جميع البلدان المحتاجة وفي مقدمتها الصومال وجيبوتي والسودان.ولفت الرئيس أردوغان إلى أن نظيره الروسي فلاديمير بوتين عرض إرسال الحبوب «مجانا» إلى دول محتاجة.وفق ما نقلته وكالة الأناضول.وقال «إن بوتين عرض خلال اتصالي به إرسال الحبوب مجانا إلى دول مثل جيبوتي والصومال والسودان، وتوافقنا في الرأي بشأن ذلك».ولفت الرئيس التركي إلى أنه اتفق مع نظيره الروسي على مناقشة هذا الموضوع بشكل موسع خلال قمة العشرين، التي ستعقد في بالي الإندونيسية يومي 13-14تشرين الثاني الجاري.وأضاف: «سنعمل على ضمان وصول سفن الحبوب إلى جميع البلدان المحتاجة وفي مقدمتها الصومال وجيبوتي والسودان التي تعاني أزمة غذائية ومجاعة خطيرة»

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