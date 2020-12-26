أردوغان:علاقاتنا مع إسرائيل على المستوى الاستخباراتي مستمرة

أردوغان:علاقاتنا مع إسرائيل على المستوى الاستخباراتي مستمرة
آخر تحديث:

 بغداد/شبكة أخبار العراق- قال الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان: «علاقاتنا مع إسرائيل على المستوى الاستخباراتي مستمرة ولم تتوقف ونواجه بعض الصعوبات مع الشخصيات في أعلى الهرم»، موضحا أنه يأمل في نقل العلاقات بين أنقرة وتل أبيب «إلى مستوى أفضل».جاء ذلك في تصريحات صحافية عقب أدائه صلاة الجمعة في أحد مساجد إسطنبول، بحسب ما أفادت وكالة «الأناضول» للأنباء.وذكر إردوغان أنه «لا يمكن أن نقبل بسياسة إسرائيل تجاه فلسطين وهذه هي نقطة خلافنا معها والتي تستند لمفهومنا للعدالة ووحدة أراضي الدول».وأضاف: «وما عدا ذلك، نأمل أن ننقل علاقاتنا معهم إلى مستوى أفضل (مع إسرائيل)».وخلال التصريحات ذاتها، أعرب إردوغان عن تطلع بلاده لاستمرار العلاقات مع روسيا خلال الفترة القادمة.وأضاف إردوغان: «نسير نحو أهدافنا المنشودة باصرار (مع روسيا) نظرا لحجم التجارة بيننا»وتابع: «آمل أن تستمر علاقاتنا مع روسيا على نفس المنوال خلال الفترة القادمة».وأضاف أردوغان: علاقاتنا مع إسرائيل على المستوى الاستخباراتي مستمرة ولم تتوقف ونواجه بعض الصعوبات مع الشخصيات في أعلى الهرم»، وذلك ردا على سؤال حول تقييمه «عما يتردد من أنباء عن بدء اسرائيل وتركيا إعادة العلاقات بينهما مجددا في الآونة الأخيرة».ولفت الرئيس أردوغان إلى أنه لو لم تكن هناك خلافات مع أعلى الهرم في إسرائيل، لكان من الممكن أن تكون العلاقات معها مختلفة عما عليه الآن.وأكد الرئيس أردوغان أن سياسة إسرائيل تجاه فلسطين على وجه الخصوص هي الحاكمة في العلاقات بين أنقرة وتل أبيب. 

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *