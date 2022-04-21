أردوغان:علاقات تركيا مع إسرائيل لاتتأثر بما يحصل في القدس

أردوغان:علاقات تركيا مع إسرائيل لاتتأثر بما يحصل في القدس
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، أمس الأربعاء، إن علاقات أنقرة مع إسرائيل هي للدفاع عن القضية الفلسطينية، وذلك في تصريحات أوردتها وكالة «الأناضول» الرسمية التركية.وجاءت تصريحات إردوغان خلال كلمة ألقاها خلال مشاركته في اجتماع الكتلة النيابية لـ»حزب العدالة والتنمية» بالبرلمان التركي في العاصمة أنقرة، وغداة محادثة هاتفية أجراها مع الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ. وقال إردوغان «من الواضح أن سبل الدفاع عن القضية الفلسطينية تمر عبر إقامة علاقة منطقية ومتوازنة مع إسرائيل»!. وأضاف: «الخطوات التي نتخذها بشأن علاقاتنا السياسية والاقتصادية مع إسرائيل شيء، وقضية القدس شيء آخر».ومساء أمس، الثلاثاء، بحث إردوغان، في اتصال هاتفي مع نظيره الإسرائيلي، هرتسوغ، «الأحداث التي تسببت بها قوات الأمن والمجموعات الإسرائيلية المتطرفة في فلسطين»، بحسب تغريدة للرئيس التركي.وقال إردوغان إنهما تناولا العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية، يأتي في مقدمتها الأحداث التي تسببت بها قوات الأمن والمجموعات الإسرائيلية المتطرفة في فلسطين في الآونة الأخيرة. وأضاف أنه أكد لنظيره أهمية عدم السماح بالأعمال الاستفزازية والتهديدات التي تطال الوضع القانوني والمعنوي للمسجد الأقصى.

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