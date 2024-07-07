أردوغان:وساطة عراقية لعودة العلاقات التركية السورية

أردوغان:وساطة عراقية لعودة العلاقات التركية السورية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد، عن وساطة عراقية روسية لإعادة العلاقات التركية-السورية إلىسابق عهدها.وقال أردوغان في تصريحات نقلتها وكالة “الأناضول”، “سنوجه دعوتنا إلى (الأسد) وقد تكون في أي لحظة، ونأمل أن نعيد العلاقات التركية-السورية إلى ما كانت عليه في الماضي”.وأضاف أردوغان، أن “الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لديه مقاربة بشأن لقائنا (مع الأسد) في تركيا ورئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوادني لديه مقاربة، نتحدث هنا عن الوساطة فما المانع منها مع جارتنا؟”.  وأكد أردوغان بالقول، “وصلنا الآن إلى مرحلة بحيث أنه بمجرد اتخاذ بشار الأسد خطوة لتحسين العلاقات مع تركيا، سوف نبادر بالاستجابة بشكل مناسب”.  

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