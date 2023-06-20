أردوغان والبارزاني يؤكدان على التعاون بين أنقرة وأربيل بعيدا عن بغداد

أردوغان والبارزاني يؤكدان على التعاون بين أنقرة وأربيل بعيدا عن بغداد
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اجتمع رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، اليوم الثلاثاء، مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وكبار المسؤولين في الحكومة التركية الجديدة. وذكر بيان لحكومة الاقليم ، أن “رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، وصل اليوم، إلى العاصمة التركية أنقرة في زيارة رسمية”.واضاف البيان أن “بارزاني سيجتمع مع وزير الخارجية وكبار المسؤولين في الحكومة التركية الجديدة، لبحث سبل تعزيز العلاقات بين إقليم كردستان وتركيا، فضلا عن مناقشة آخر التطورات والمستجدات في العراق والمنطقة”. وفي وقت سابق أوضح مصدر مطلع  أن “مسرور بارزاني سيحاول الاتفاق مع تركيا على استئناف تصدير نفط الإقليم، وإيجاد طريقة للتصدير مجددا، في ظل الخسائر الكبيرة التي تعرض لها العراق، جراء وقف التصدير منذ شهر آذار الماضي”.

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