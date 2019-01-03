أردوغان وصالح يؤكدان على تعزيز التعاون بين العراق وتركيا في كافة المجالات

أردوغان وصالح يؤكدان على تعزيز التعاون بين العراق وتركيا في كافة المجالات
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بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد رئيس الجمهورية، برهم صالح، الخميس، 03 كانون الثاني، 2019، العمل على عقد اللجنة الاقتصادية العراقية – التركية في بغداد قريباً لحل بعض الاختناقات.وقال صالح، في مؤتمر صحفي مع الرئيس التركي، رجب طيب اردوغان، في انقرة: “سنعمل على عقد اجتماع اللجنة الاقتصادية العراقية التركية في بغداد، ونتطلع للتعاون في جميع المجالات، مع تركيا، ولاسيما الصناعات الدفاعية، وجميع التفاصيل المهمة التي تمكنا من إعادة اعمار المناطق المحررة في العراق”.ورأى أن “الشراكة ستكون مهمة ليس فقط لبلدينا، وإنما لكل المنطقة”، مؤكدا “يجب أن ننهي موضوع المياه ولا يبقى يؤرق البلدين، ولكن ايضاً أمامنا مسائل عدة”.وأضاف: “لسنا بحاجة الى وصاية من الخارج، شعوب هذه المنطقة وقياداتها تستطيع ان تتعاون مع بعض، لانهاء أزمات المنطقة، في هذا المسعى العراق وتركيا، سيعملان على ايجاد مناخ ملائم لانهاء الازمة السورية”.وتابع رئيس الجمهورية، أن “المنطقة تعيش تحديات كبرى، وقلنا آن الأوان لأن تهدأ المنطقة، وأن تذهب مواردها للأمان والاستقرار، لتمكين شعوبنا”، مشيرا الى ان “العراق تعرض الى استباحة خطيرة من التطرف والإرهاب ودفع ثمنا باهظا وعلينا التعاون من اجل تحقيق الامن”.من جهته قال الرئيس التركي، رجب طيب اردوغان، الخميس، 03 كانون الثاني، 2019، إن قيمة التبادل التجاري بين العراق وتركيا، خلال عام 2013، بلغت 16 مليار دولار.وذكر اردوغان ان بلاده “على استعداد لدعم العراق في الاستثمار وتدعيم بناه التحتية”، لافتا الى ان تركيا “قدمت قرضاً بقيمة 5 مليار دولار للعراق”.وأردف: “نسعى لدخول الاتفاق الاقتصادي بين العراق وتركيا في اسرع وقت، لنتعامل في المجالات العسكرية والثقافية وكافة المستويات الأخرى”.وأشار الى ان “تركيا قدمت الدعم الكامل للعراق خلال نضاله في مكافحة داعش”، مبينا ان “حماية سيادة العراق ووحدة أراضيه وأمنه، هي أساس سياستنا تجاه العراق”.ومضى بالقول: “تركيا ستقدم كل الدعم في اعمار العراق، وبكل المجالات، ونتمنى تحقيق الحكومة العراقية الجديدة لأهدافها في تأمين الرخاء للعراقيين”.

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