أردوغان يعلن عن قمة رباعية حول إدلب السورية في 5 آذار المقبل

أردوغان يعلن عن قمة رباعية حول إدلب السورية في 5 آذار المقبل
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بغداد/شبكة أخبار العراق- أعلن الرئيس التركي رجب طيب اردوغان أن قمة رباعية حول إدلب، ستعقد في 5 آذار المقبل بمشاركة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ونظيريه الروسي فلاديمير بوتين والفرنسي إيمانويل ماكرون.جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال فعالية في قضاء برغاما التابع لولاية إزمير غربي تركيا، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء الأناضول التركية.

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