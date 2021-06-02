أردوغان يهدد باستهداف مخيم اللاجئين في مخمور!

أردوغان يهدد باستهداف مخيم اللاجئين في مخمور!
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- هدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، باستهداف مخيمات اللاجئين في داخل العراق، بحجة تشكيلها “ملاذًا آمنًا” للمسلحين الأكراد.وقال اوردوغان لمحطة تلفزيون تي آر تي التركية الحكومية ، ان  “مخيم مخمور استضاف آلاف اللاجئين الأتراك لأكثر من عقدين ، وهو حاضنة للمسلحين ويجب معالجته، مشيرا الى انه “إذا لم تنظفها الأمم المتحدة ، فسنقوم بذلك بصفتنا عضوًا في الأمم المتحدة”.وأوضح، ان بلاده تعتقد أن مخمور يمثل تهديدًا كبيرًا مثل معقل حزب العمال الكردستاني في جبال قنديل الواقعة شمالًا، مبينا “كم من الوقت من المفترض أن نتحلى بالصبر حيال ذلك”.

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