أردوغان:18 ألف مهاجر على الحدود التركية الأوروبية

أردوغان:18 ألف مهاجر على الحدود التركية الأوروبية
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بغداد/شبكة أخبار العراق- قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، إن 18 ألف مهاجر متواجدون على الحدود بين تركيا وأوروبا.وتوافد آلاف المهاجرين من جنسيات مختلفة على سواحل بحر إيجه والولايات التركية الحدودية مع اليونان وبلغاريا منذ فجر أمس (الجمعة)، عقب أنباء أفادت بأن تركيا لن تعيق عبور المهاجرين نحو أوروبا.

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