أرقام القوائم الانتخابية

بغداد/شبكة أخبار العراق- جرت مفوضية الانتخابات، الثلاثاء، القرعة الخاصة بأرقام القوائم الانتخابية المشاركة في الانتخابات المقبلة.وبحسب النتائج الأولية للقرعة، فأن حركة بابليون حصلت على الرقم 166، حركة تجمع السريان 131، الحزب الديمقراطي الكردستاني 184، ائتلاف النصر 158 وتيار الحكمة 118.وبحسب القرعة أيضا، فقد حصلت قائمة جبهة تركمان كركوك على الرقم 123، حزب الفيدرالية الوطنية 107، الجبهة الفيلية 108، المرشح حسين محمد فاضل موسى الطائي 174، حسين محمد فاضل موسى174، الاتحاد الوطني الكردستاني 162، نوفل شريف جودة سهر 116، عابرون 108، التغيير (گوران) ١٤٢، جبهة الصالحون ١٣٠، نصرت صابر شيخة حمد امين ١٧٣.كما حصلت ائتلاف الوطنية على الرقم ١٨٥، تجمع برلمان الشعب ١٢٢، عراق الجيل الحديد 120، كفاءات التغيير 134، الدكتورة اسماء شاكر حمودي ١٥٧، ائتلاف دولة القانون 152، الائتلاف الفيلي العراقي ١٨٢، التحالف العربي في كركوك ١٢٨، جعفر عبد الجبار محمد ١٧٦، الجماعة الاسلامية الكردستانية ١٠٤، التحالف المدني الديمقراطي ١٠٦، الحركة الايزيدية من اجل الاصلاح والتقدم ١٠٢.فيما حصل تحالف الفتح على الرقم ١٠٩، الحزب الايزيدي الديمقراطي ١٦٧، حزب الجماهير الوطنية ١٧٢، النهج الديمقراطي ١٦٠، ائتلاف قلعة الجماهير الوطنية ١٨٧، تجمع عراقيون للتغيير ١١٩، حزب التقدم الايزيدي ١١٤، الحزب المدني ١٧٨، حركة ارادة ١٨٨، تمدن ١٣٦، حزب اليقين الوطني ١٢٧، بيارق الخير ١٤٥، تجمع رجال العراق ١٤٦، الدكتور فاضل عباس ١٤١، سائرون ١٥٦، ديالى التحدي ١٤٨، الحزب الاشتراكي الديمقراطي الكردستاني ١٧٠، الحزب الشيوعي الكردستاني العراق ١٤٧، مازن عبد المنعم ابو حيدر ١٣٣.كما حصلت قائمة الاغلبية الوطنية ١٣٨، رحيم لعيبي ثامر مطير ١٢٦، الانبار هويتنا ١٦٥،اشم باسل حسن حسين ١٦٤، تحالف صلاح الدين هويتنا ١٦٣، سالم محمد شبك (مستقل) ١٨١، تجمع البناء والاصلاح ١١٠، مجلس انقاذ العراق ١٢٥، تحالف بغداد ١٤٩، نينوى هويتنا ١٣٥، ابناء النهرين ١٥٤، الحقوقي سعد سالم سلطان الشبكي ١٨٦، حزب الداعي ١٢٩، عبد الكريم بدل عبد الله حسن ١١٢، الدكتور فراس كوركيس عزيز كوركيس ١٠٥،حزب الحرية والديمقراطية الايزيدية ١٦٩، حزب الامانة ١٥١، ائتلاف الرافدين ١٤٤، رعد جبار صالح ١٥٠، التيار الوطني العشائري في العراق ١٣٢، تحالف القرار العراقي ١٦٨،حارث شنشل الحارثي ١٦١، التحالف من اجل الديمقراطية والعدالة ١٥٣.