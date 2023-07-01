أزمة مالية تلاحق نادي برشلونة

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التظاهرات تمتد إلى الأقاليم الفرنسية في البحر الكاريبي
بولندا تعتزم شراء منظومة “باتريوت” متطورة بقيمة (15) مليار دولار
السودان..معارك بمحيط مقر قيادة الشرطة في الخرطوم بين الجش وميليشيا الدعم السريع
اليوم..وصول قطع بحرية أمريكية إلى ميناء فيتنام
السودان..فشل الجهود الدبلوماسية وتجدد الاشتباكات بين الجيش وميليشيا الدعم السريع
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اليوم ..سعر صرف الدولار = 148500ديناراً
أكثر من (483) مليون دولار مبيعات البنك المركزي لمصارف أحزاب الحشد خلال يومين فقط
صالح:انخفاض أسعار النفط سيولد عجز اضافي على الموازنة
الاستثمار النيابية ترفض فتح ” مكاتب استثمارية”في الوزارات
مصرف الرافدين يعلن عن شمول المواطنين والموظفين والمتقاعدين بقروض 150 مليوناً
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أكثر من (8) مليارات دولار سنوياً التحويلات المالية للعمالة الأجنية في العراق
تجريف بساتين حزام بغداد من قبل ميليشيا الحشد بدعم السوداني لتدمير العراق
إيران وميليشيات حشدها الشعبي وراء استمرار تجريف البساتين العراقية
امتعاض وطني من خسارة الأبنية التراثية التاريخية لمدينة بغداد
جهلاء التيار الصدري يعتقدون أن مقتدى هو “الإمام المهدي” !
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وكيلها الحصري (عمار الحكيم) إيران تصدر الوجبة الأولى من سيارتها (j4) إلى العراق
العراق بالمرتبة(66) بمؤشر الجوع العالمي
خبير اقتصادي:سعر صرف الدولار سيرتفع بعد إطلاق الموازنة
بلاسخارت تجتمع مع صالح والأخير يسعى لإزاحة رشيد ليكون بديلاً عنه
نائب ميليشياوي يعترف مؤخراً..المالكي مجرم سارق تسبب بسقوط ثلث العراق ويجب أن يحاكم
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- اذاعة INN