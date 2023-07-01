أزمة مالية تلاحق نادي برشلونة

أزمة مالية تلاحق نادي برشلونة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن محامو العاملين بقناة التلفزيون الخاصة بنادي برشلونة، أن طاقم العمل ينوي مقاضاة المؤسسة الكتالونية.وقبل يوم واحد على تعليق بث القناة، شدد العاملون على أنهم يستعدون للطعن على قرار فصلهم الجماعي، مع المطالبة بإعادتهم للمؤسسة الكتالونية.وفي أبريل/نيسان الماضي، أبلغ البارسا، شركة TBSC Barcelona Producciones، التي تدير القناة الرسمية للنادي، والتي تتبع شركة تيليفونيكا، بأنه لن يجدد عقده لتقديم الخدمات وسيتم إغلاق البث التلفزيوني للقناة بسبب الوضع الاقتصادي للبلوجراناولذلك، أكد المحامون المكلفون من قبل العاملين بقناة بارسا تي في، أن هناك عملية غير قانونية وراء الفصل الجماعيوأوضح مكتب المحاماة “تيليفونيكا مجرد واجهة لا تدفع أموالا للعمل مع البارسا، والعمال مدرجون في كشوف المرتبات، لكن برشلونة هو الذي قرر الاستغناء عن خدماتهم“. ونوه “لا تتحمل شركة تيليفونيكا، المخاطر التجارية كمزود خدمة، برشلونة هو الذي يتحملها“. واعتبارا من الغد، ستعمل شركة تيليفونيكا على تنفيذ قرار فصل العاملين بالقناة، لذلك فإن هؤلاء سيقاضون برشلونة والشركةيذكر أن برشلونة واجه عدة أزمات في الشهور الأخيرة، خصوصا بسبب ملفه المالي وقضية نيجريرا.

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