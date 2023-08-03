أساليب شيطانية يتبعها البنك المركزي لاستمرار تهريب الدولار إلى إيران من خلال زج مكاتب الصيرفة في نافذة بيع العملة!

أساليب شيطانية يتبعها البنك المركزي لاستمرار تهريب الدولار إلى إيران من خلال زج مكاتب الصيرفة في نافذة بيع العملة!
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن البنك المركزي العراقي، الخميس، إعادة العمل لشركات صرافة محرومة سابقاً من التعامل بالدولار.وذكر البنك في بيان ، أنه”يعلن عن إعادة العمل لعدد كبير من شركات الصرافة المحرومة سابقاً من التعامل بعملة الدولار والواقعة في محافظات (نينوى، الأنبار، كركوك، صلاح الدين) والتي أدت الظروف والأحداث الأمنية بعد داعش الإرهابي، في تلك المحافظات الى إيقافها عن العمل”.وأضاف، أن “إعادة عمل هذه الشركات جاء بعد الجهود الحثيثة التي بُذلت بالتعاون مع الجهات الأمنية والتدقيقية”، مبينا أن “القرار أعلاه من شأنه أن يعزّز من وصول عملة الدولار لهذه المحافظات لتلبية الطلبات المشروعة والتي بدورها تساعد على استقرار سعر الصرف”. يذكر ان قرار الاطاري علي العلاق ومعه السوداني بادخال شركات الصيرفة لمزاد بيع العملة جاء بعد معاقبة 14 مصرفا شيعيا فاسدافي تهريب الدولار إلى إيران وألان شركات الصيرفة  التابعة لها.

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