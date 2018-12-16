أسبر:الجيش الأمريكي يساعد على إصلاح الجيش العراقي

بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد قائد الجيش الامريكي في العراق الجنرال مارك اسبر، اليوم الأحد، استمرار بلاده بتدريب القوات العراقية لدحر داعش، بالاضافة الى استمرار الانتصارات.وقال اسبر خلال طاولة مستديرة في مقر قيادة العمليات المشتركة ، إن “هذا الشهر الـ13 لي كوزير للجيش الامريكي وهذه الزيارة الثانية للعراق”، مبينا ان “الغرض من الزيارة هو الاطلاع على القوات الامريكية والوقوف على استعدادهتم والتأكد من توفير المصادر وبناء قدرات القيادات العسكرية الامريكية والمساعدة على قضاء ما تبقى من داعش”.واضاف ان “القيادات العسكرية الامريكية اكدوا خلال الزيارة التعاون الكبير بين القوات العراقية والامريكية”، مشيرا الى ان “الجيش الامريكي يساعد على اصلاح الجيش العراقي ويبدو ان الجيش العراقي يعمل على اصلاح نفسه”.وأكد ان “القادة العراقيين يفكرون بشأن البيئة الملائمة لاعادة القوات العراقية، ونحن متواجدين اليوم بدعوة من الحكومة العراقية ونحن شركاء جيدين”.