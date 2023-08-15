أسبقية رشيد.. تحويل حلبجة إلى محافظة

أسبقية رشيد.. تحويل حلبجة إلى محافظة
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- بعث رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الثلاثاء (15 آب 2023)، رسالة إلى رئيس مجلس النواب لإدراج مشروع قانون تحويل حلبجة إلى محافظة على جدول أعمال المجلس.وقال المكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية في بيان ، إن “رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، أكد على أهمية استكمال إجراءات تحويل مدينة حلبجة من قضاء إلى محافظة وإدراج مشروع القانون على جدول أعمال مجلس النواب”.ولفت الرئيس رشيد بحسب البيان الى أن “مدينة حلبجة تعد رمزا من رموز التصدي لاستبداد النظام السابق وقد تعرض أهلوها للمجازر المتتابعة، وقدمت قوافل من الشهداء”.وأكد رئيس الجمهورية على “ضرورة إدراج مشروع قانون تحويل مدينة حلبجة إلى محافظة على جدول أعمال مجلس النواب للتصويت عليه تمهيداً لتصديق القانون وإصداره ونشره في الجريدة الرسمية، خاصة بعد استيفاء الإجراءات القانونية بذلك، واستكمال وزارة التخطيط إجراءات تحويلها إلى محافظة”.ومن المقرر، أن يعقد مجلس النواب اليوم الثلاثاء جلسته للتصويت على 5 فقرات اهمها، مشروع قانون تعديل قانون مكافحة المخدرات (50) لسنة 2017.يذكر ان إيران وراء تدمير حلبجة باعتراف الإدارة الأمريكية في عهد ترامب.

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