أسرة شبكة أخبار العراق تستنكر غلق قناة دجلة

أسرة شبكة أخبار العراق تستنكر غلق قناة دجلة
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- تستنكر أسرة شبكة أخبار العراق بشدة على إقدام هيئة الإعلام والاتصالات في بغداد  بغلق مكتب قناة دجلة الفضائية التي مثلت الانتفاضة الشعبية في ساحة التحرير وكل الساحات العراقية يوم انتفض في ممارسة ديقراطية رائعة للمطالبة بحقوق العراقيين بثرواتهم واموالهم وتصحيح المسارات الخاطئة من اجل بناء عراق خالي من الفساد والمفسدين وتطوير مؤسسات الدولة لتكون قادرة على النهوض باعباء المرحلة وتجاوز حقبه طويلة من التخلف والاضطهاد الفكري والسياسي ، ونؤكد أن حتمية التغير الذي ياتي من خلال الاساليب الديقراطية لاستئصال كل البؤر الفاسدة التي خربت البلاد والعباد.  اننا في شبكة أخبار العراق مع قناة دجلة الفضائية وهي تختط طريقا طويلا اتسم بالوطنية والحيادية والوقوف على مسافة واحدة مع جميع الكتل والمكونات اكدت فيه انها من رحم الوطن ومعانات ابنائه وهي المؤسسة التي واجهت غطرسة الطغاة لتؤكد بانها ملاذ الشعب ووسيلته في البناء والتقدم ومحاربة الفاسدين،ان الانتفاضة الشعبية التي تلقت نبأ غلق مكتب قناة دجلة والاعتداء على كادرها وهو يدرك مسؤوليته في التحدي والاصرار على مواصلة مسيرة بناء الوطن التي كانت قناة دجلة جزءا مهما فيها بعد ان كانت الشمعة التي انارت الطريق واغلقت طرق الفاسدين وهو في الوقت نفسه يستنكر ويشجب هذا القرار الفاضح الذي يجسد سياسة تكميم الافواه ومنع حرية التعبير عن الراي فضلا عن كونه ينسف كل الامال والطموحات بعراق ديمقراطي يستوعب كل ابنائه ويمنحهم فرصة التعبير عن الراي وكشف المتلاعبين بالمال العام من السراق الذين حان يوم استئصالهم حتى وان كانو من الاقربون والحاشية، إن  أسرة شبكة أخبار العراق وساحات الاعتصام والثورة ضد الطغيان تعبر عن رفضها لقرار غلق مكتب قناة دجلة ومحاولة منع الشعب العراقي من ممارسة حقهم الدستوري وان دجلة هي قناة الشعب والفقراء والمظلومين على امتداد ارض الوطن وليس هناك من له القدره على غلقها بجرة قلم واستخدام القوة الغاشمة لانها ضمير العراق الحي ووسيلته في ايصال الحقيقة . وفي الختام نؤكد نحن مع قناة دجلة  قلبا وصوتا وضميرا من اجل العراق ومصلحة ابنائه وان حقيقة قناة دجلة لن يخفيها غربال النفاق والكذب مازالت تبحث عن المصداقية وتعرية الفاسدين الذين يحاولون الفرار وعدم مواجهة مصيرهم المحتوم، اننا مؤمنين بان ليس هناك قوة تمنع دجلة في مواصلة الطريق والنهج الذى اسس لاعلام حر ديمقراطي بعيد عن غطرسة القوة وانها ارادة الله في فضح المارقين والفاسدين الذين افزعتهم قناة دجلة في تغطيتها للانتفاضة الشعبية التشرينية وارهقت اعصابهم لدرجة ارسال قوات مدججة بالسلاح لاغلاق صرح لاينتمي الا للوطن والشرفاء وهي رسالة واضحة للممارسة القوة مع شباب لايعرفون غير الحب وخدمة العراق من خلال منبر قناة دجلة  الذي سيبقى يصدح بحب العراق ولن يبتعد عن الحقيقة .

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