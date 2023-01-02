أسعار صرف الدولار لهذا اليوم

أسعار صرف الدولار لهذا اليوم
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- سجلت اسعار صرف الدولار امام الدينار، اليوم الاثنين، انخفاضا طفيفا في الاسواق المحلية بالعاصمة بغداد.وقد سجلت بورصتيّ الكفاح والحارثية في بغداد، سعر صرف بلغ 153100 دينار عراقي مقابل 100 دولار. واسعار البيع والشراء في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد سجلت انخفاضا حيث بلغ سعر البيع 153250 دينارا، بينما بلغت اسعار الشراء 152250 دينارا لكل 100 دولار.

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