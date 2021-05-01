أسماء الفائزين في«جائزة الشيخ زايد للكتاب»

أسماء الفائزين في«جائزة الشيخ زايد للكتاب»
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أعلنت “جائزة الشيخ زايد للكتاب” أسماء الفائزين بجوائز الدورة الـ 15، التي سيتم تسليمها في حفل افتراضي على هامش “معرض أبو ظبي للكتاب” الذي سيقام في الفترة من 23 إلى 29 أيار المقبل.وضمّت قائمة الفائزين بالجائزة، التي ينظّمها “مركز أبو ظبي للغة العربية” التابع لدائرة الثقافة والسياحة أبو ظبي، 7 أدباء وباحثين من السعودية ومصر وتونس والولايات المتحدة الأميركية، فضلا عن دار نشر لبنانية.وذهبت الجائزة في فرع الآداب، إلى الشاعرة إيمان مرسال عن كتابها “في أثر عنايات الزيات”. أما في فرع المؤلِّف الشاب فذهبت الجائزة إلى الباحثة السعودية أسماء مقبل عوض الأحمدي، عن كتابها “إشكاليات الذات الساردة في الرواية النسائية السعودية”. وفي فرع أدب الطفل والناشئة، ذهبت الجائزة إلى كتاب قصة “رحلة فنّان” للكاتب التونسي ميزوني بنّاني. وفي فرع الترجمة ذهبت الجائزة إلى المترجم الأميركي مايكل كوبرسون عن ترجمته لكتاب “مقامات الحريري” إلى الإنجليزية، وصدرت الترجمة عن مكتبة الأدب العربي التابعة لـ “جامعة نيويورك – أبو ظبي”.كما وذهبت الجائزة في فرع الفنون والدراسات النقدية إلى كتاب “مسار التحديث في الفنون التشكيلية من الأرسومة إلى اللوحة” للباحث التونسي خليل قويعة.وحاز الدكتور سعيد المصري الجائزة في فرع التنمية وبناء الدولة عن كتابه “تراث الاستعلاء بين الفولكلور والمجال الديني”.أما في فرع الثقافة العربية في اللغات الأخرى، فذهبت الجائزة إلى كتاب “الخطابة العربية: الفن والوظيفة”، للباحثة الأميركية طاهرة قطب الدين، أصدرته “دار بريل” للنشر. كما وحازت “دار الجديد” اللبنانية على الجائزة في فرع النشر والتقنيات الثقافية. بسبب سعي الدار إلى التركيز على موضوعات منسيَّة ومهملة في النشر العربي، كما سعت منذ تأسيسها إلى رفد المكتبة العربية بالكتب العلمية والدراسات اللغوية والفكرية.وستعلن إدارة الجائزة اسم الفائز بجائزة “شخصية العام الثقافية” خلال الأسابيع المقبلة.وتعد الدورة الحالية الكبرى في تاريخ الجائزة من حيث عدد الترشيحات، إذ استقبلت الجائزة 2349 ترشيحاً خلال عام 2020 – 2021 في فروعها التسعة، وهي زيادة تبلغ 23 % بالمقارنة مع الدورة الماضية، ونجح 25 عملاً في الوصول إلى القوائم القصيرة التي أعلنتها الجائزة الشهر الماضي.

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