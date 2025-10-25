أسوشيتد برس:الانتخابات العراقية تعزيزاً للنفوذ الإيراني

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- ذكرت أسوشيتد برس أن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني يواجه استحقاقًا سياسيًا مصيريًا، إذ ستحدّد الانتخابات ما إذا كان سيتمكن من نيل ولاية ثانية، وهو أمر نادر في تاريخ رؤساء الحكومات العراقية بعد 2003.وأشار التقرير إلى أن 7768 مرشحًا، بينهم أكثر من 2200 امرأة، يتنافسون على 329 مقعدًا في البرلمان، فيما تغيب قوى رئيسية أبرزها التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر وائتلاف النصر بزعامة حيدر العبادي، اللذان أعلنا مقاطعتهما للعملية الانتخابية.كما تناولت الوكالة الاتهامات الواسعة باستخدام المال السياسي وشراء الأصوات، في وقت تتعهد المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بملاحقة أي مرشح يثبت تورطه في تلك الممارسات، بينما ألقت ظاهرة العنف الانتخابي بظلالها بعد مقتل المرشح صفاء المشهداني في بغداد.وبحسب التقرير، تستثمر جهات مسلحة حضورها السياسي والعسكري عبر أذرع انتخابية، رغم تأكيد السوداني أن “من تخلّى عن السلاح له حق دستوري بالمشاركة السياسية”.وختمت أسوشيتد برس بالقول إن العراق يدخل انتخابات 2025 وسط توازن هش بين النفوذ الإيراني والضغط الأمريكي، والمال السياسي واليأس الشعبي، في لحظة قد تعيد رسم ملامح السلطة أو تكرّس دورة جديدة من الجمود السياسي.

